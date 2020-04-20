Тюмень, 20 апреля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В Тюменском высшем военном инженерном командном училище дезинфекцию провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа Отряд РХБ за работой

Отряд РХБ, дислоцированный в Свердловской области, совершил марш из Екатеринбурга в Тюмень. Специалисты провели дезинфекцию семи зданий училища общей площадью около 30 тыс. квадратных метров.

Напомним, в данном военном училище Тюмени ранее был выявлен очаг заражения новым коронавирусом. Инфицированными оказались 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник.