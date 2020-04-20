Калуга, 20 апреля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Калужской области с 13 по 19 апреля за помощью к медикам обратились 38 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них — шесть детей, сообщает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального Управления Роспотребнадзора.

Клещ

Лабораторно за неделю было исследовано 35 экземпляров клещей, снятых с людей. У семи экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.

В Калужской области в 2019 году 4302 человека пострадавших от укусов клещей, обратились в медицинские организации. Среди них — 994 ребёнка. Иксодовым клещевым боррелиозом заболели 194 человека.