Самара, 20 апреля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Мобильная группа Самарской таможни вблизи МАПП «Илек» задержала грузовое транспортное средство, которое направлялось в Казахстан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе таможенного органа.

Пресс-служба Самарской таможни Партия нефтепродуктов

На грузовике пытались вывезти около 1,5 тыс. кг нефтепродуктов — смазывающую добавку для буровых растворов Himolube.

Товар был идентифицирован как тяжелые дистилляты, топлива жидкие, вывоз которых запрещен.

В отношении отправителя нефтепродуктов возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП России («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию», «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров Из РФ»). Продукция арестована, проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, Самарская таможня за I квартал 2020 года перечислила в федеральный бюджет 489,679 млн рублей. Плановое задание выполнено на 187%. Только в течение марта текущего года сумма перечислений Самарской таможни в федеральный бюджет составила 338,332 млн рублей или около 69% от общего объёма перечислений. Плановое задание на месяц выполнено на 343%.