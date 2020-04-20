Проект транспортного полукольца в Чебоксарах подорожал на 3,5 млрд рублей
Чебоксары, 20 апреля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжают подсчитывать, во сколько обойдётся строительство третьего транспортного полукольца. И каждый раз затраты увеличиваются на миллиарды. Если в октябре предварительно стоимость оценивалась в 17 млрд рублей, то сейчас — в 20,5 млрд рублей. Такие данные привели ИА REGNUM в администрации Чебоксар по итогам городской планёрки.
Проектные работы выполняет «Институт проектирования транспортных сооружений» из Казани. Отмечается, что проведены инженерные изыскания, в стадии доработки — проекты переустройства инженерных коммуникаций, организации строительства и демонтажа, мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению гражданской обороны.
Документы по первому этапу строительства планируется передать в государственную экспертизу в мае и получить до начала осени положительное заключение.
Напомним, на проектирование полукольца выделено 148 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, первоначально стоимость строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах оценивалась в 10,5 млрд рублей, в октябре 2019 года была названа новая сумма — 17 млрд рублей.
Дорога протяжённостью более 7 км напрямую свяжет три района — северо-западный, юго-западный и новоюжный районы. На первом этапе планируется строительство участка от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов, на втором — от Вурнарского шоссе до улицы Б. Хмельницкого, завершающий участок — от улицы Энтузиастов до улицы Университетская.