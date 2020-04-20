Чебоксары, 20 апреля, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжают подсчитывать, во сколько обойдётся строительство третьего транспортного полукольца. И каждый раз затраты увеличиваются на миллиарды. Если в октябре предварительно стоимость оценивалась в 17 млрд рублей, то сейчас — в 20,5 млрд рублей. Такие данные привели ИА REGNUM в администрации Чебоксар по итогам городской планёрки.

Cap.ru На планёрке в мэрии Чебоксар

Проектные работы выполняет «Институт проектирования транспортных сооружений» из Казани. Отмечается, что проведены инженерные изыскания, в стадии доработки — проекты переустройства инженерных коммуникаций, организации строительства и демонтажа, мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению гражданской обороны.

«По предварительным расчетам, стоимость строительства объекта составляет 20,5 млрд рублей: первый этап — 5,5 млрд, второй этап — 6,5 млрд, третий этап — 8,5 млрд рублей. Утвержден проект планировки и проект межевания территории первого этапа строительства», — отмечается в сообщении.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

Документы по первому этапу строительства планируется передать в государственную экспертизу в мае и получить до начала осени положительное заключение.

Напомним, на проектирование полукольца выделено 148 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально стоимость строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах оценивалась в 10,5 млрд рублей, в октябре 2019 года была названа новая сумма — 17 млрд рублей.

Дорога протяжённостью более 7 км напрямую свяжет три района — северо-западный, юго-западный и новоюжный районы. На первом этапе планируется строительство участка от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов, на втором — от Вурнарского шоссе до улицы Б. Хмельницкого, завершающий участок — от улицы Энтузиастов до улицы Университетская.