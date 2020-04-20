Санкт-Петербург, 20 апреля, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Следственный комитет может возбудить уголовное дело в отношении генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова, сообщает новостной портал 47news.

АО «Адмиралтейские верфи» Подлодка типа «Варшавянка» у причальной стенки Адмиралтейских верфей

По сведениям издания, речь идет о статье о превышении должностных полномочий, проверка осуществляется в связи с делом о хищении аванса министерства обороны на разработку 3D-модели подлодки серии «Варшавянка».

Напомним, по делу о подлодке уже обвиняли владельца компании «НовИТ ПРО» Валерия Пшеничного, который скончался в изоляторе, по официальной версии — в результате самоубийства. Его сыну Денису Пшеничному позднее также было предъявлено обвинение по делу о хищении 368 млн рублей при проектировании подлодки, его заочно арестовали, он находится в международном розыске.

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Контракт на разработку 3D-модели подлодки был заключен между «Адмиралтейскими верфями», «НовИТ ПРО» и 51-м Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта. Как утверждает издание, мнение первоначального следствия таково, что «при согласовании цены контракта Бузаков знал «об отсутствии методических и нормативно-правовых актов, определяющих стандарты работ по трёхмерному моделированию вооружения и военной техники, их трудоёмкости и ценообразовании» и «якобы понимал, что рыночное регулирование в сфере такого моделирования отсутствует, и определение цены может быть произвольным, со ссылкой лишь на уникальность и сложность работ».

В базе претензий, с которыми удалось ознакомиться 47news, якобы указан мотив — премии, регламентируемые советом директоров «Адмиралтейских верфей», за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам года, и, например, за 2013 год она составила 30,7 млн рублей, за 2014 год — уже 64,3 млн, а в 2015 году — 85,8 млн рублей.

Как указывает издание, общий объём средств, перечисленных за создание 3D-модели, в Следственном комитете оценили в 1 млрд 62 млн рублей, причем, согласно экспертизе, модель оказалась с «ограниченным потенциалом и перспективой использования в качестве информационной основы для проведения ремонта и сервисного обслуживания подводной лодки проекта 636», а фактические работы оценили в 68,4 млн рублей.