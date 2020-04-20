Калуга, 20 апреля, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В Калужской областной инфекционной больнице от осложнения, вызванного коронавирусной инфекцией, скончалась 70-летняя жительница города Балабаново. Имея хронические заболевания, женщина поступила в больницу с двусторонней пневмонией. Болезнь развивалась стремительно, и спасти её не удалось. В Боровском районе это второй случай с летальным исходом у пациента с подтверждённым коронавирусом, сообщает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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В ночь на 19 апреля в регионе скончалось два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Среди погибших — две женщины 79 и 50 лет. Ранее в областной инфекционной больнице скончались 75-летний калужанин с положительными результатами теста на коронавирус и житель Подмосковья, который приехал в регион, уже имея тяжелые симптомы заболевания. Все погибшие имели хронические болезни.

Всего в Калужской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибли пять человек.