Москва, 20 апреля, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Мировая эпидемия коронавируса и жёсткие карантинные мероприятия в значительной степени подкосили экономику, в том числе и российский бизнес. В этих условиях московские предприниматели заявили о создании программы взаимопомощи. Речь идёт о комплексе мер по поддержке предпринимателей предпринимателями «Бизнес — бизнесу». Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель исполкома московской «Деловой России» Евгений Базылев, бизнесмены не только просят поддержки у государства, но и готовы сами оказывать её своим партнерам и контрагентам.

Цитата сайта Deloros-msk.ru Бизнес помогает бизнесу

«Мы ценим меры поддержки от правительства России и мэрии Москвы, но считаем, что предприниматели как люди деятельные и творческие не должны оставаться в стороне. Их позиция — не просто ждать поддержки от государства, но, получая ее, помогать своим коллегам. Сейчас крайне важно сохранить трудовые коллективы, все производственные и логистические цепочки. Это намного важнее сиюминутной прибыли, и предприниматели это понимают», — отметил Евгений Базылев. По его словам, деловое сообщество уже придумывает совершенно неординарные приемы взаимовыручки.

В копилку московской «Деловой России» включено более 10 мер поддержки спроса и товарооборота в сфере B2B. Среди них: предложение бесплатных рекламных площадок от рекламных компаний, интернет-порталов и СМИ (в частности компания «Восток-медиа» предоставляет до пяти рекламных поверхностей на срок в три месяца бесплатно); скидки от крупного интернет-агрегатора «Авито» на размещение объявлений от предпринимателей в рубриках Товары, Услуги, Недвижимость, Авто, Доставка, Работа; франчайзинговый акселератор, созданный при поддержке правительства Москвы, где владельцам франшиз помогут подобрать оптимальные тарифы, рассчитать финансовые модели, объяснят юридические риски, подберут проверенных партнёров.

Помимо этого, готова к запуску B2B платформа для удаленного заказа необходимых товаров, через которую компании смогут получить доставку необходимых товаров. Также планируется запустить акцию, в рамках которой работающие компании смогут покупать сотрудникам горячее питание на вынос у предприятий общественного питания. Все эти предложения доступны на сайте организации: Deloros-msk.ru.

«Мы собираем лучшие практики, пропагандируем и тиражируем их. Считаем, что комплекс мер поддержки «Бизнес — бизнесу» поможет поддержать спрос в экономике, стимулирует движение финансов, и в итоге нам всем будет проще выйти из изоляционного режима и экономика столицы быстрее вернется на докризисный уровень. Вместе мы сделаем многое», — отметил Евгений Базылев. Он надеется что к данной программе присоединятся и другие представители делового сообщества.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса президент России Владимир Путин в своем втором обращении к нации заявил о необходимости продления нерабочих дней по 30 апреля включительно. По состоянию на 19 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 3291 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Экономические последствия эпидемии коронавируса в России».