Ярославль, 20 апреля, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки количество заражённых новой коронавирусной инфекцией выросло на 27 человек. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Gavrilov-yam.zdrav76.ru Гаврилов-Ямская больница

Общее число инфицированных за все время составило 144 человека, из них выздоровели 12 человек. Наибольший прирост дал Гаврилов-Ямский район, там за сутки число зараженных увеличилось с 19 до 31 человека. В Ярославле добавилось лишь восемь зараженных (всего 53).

На лечении находятся 132 пациента.