Калуга, 20 апреля, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области 20 апреля подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В калужской областной инфекционной больнице

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 258 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 244 человека находится на лечении, девять человек выздоровели, пять человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в Калуге (74), в Обнинске (42), в Боровском районе (32) и Малоярославецком (20) районах.

По данным калужского Управления Роспотребнадзора, в регионе впервые зарегистрировали 25 «семейных» очагов коронавируса с количеством пострадавших 66 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 18 лет. Из них шестеро детей — в возрасте до пяти лет.