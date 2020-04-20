Кострома, 20 апреля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Количество заражённых новым коронавирусом в Костромской области увеличилось на 4 человека. Об этом утром 20 апреля сообщил региональный оперативный штаб. Таким образом, число инфицированных в регионе достигло 70 человек.

Все новые случаи в Шарье, Галиче, Буе и Чухломе связаны с перемещениями людей по другим субъектам России и контактами с носителями вируса. По информации оперативного штаба, состояние костромичей удовлетворительное, все они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.