Обнинск, Калужская область, 20 апреля, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В городе Обнинске (Калужская область) завершено расследование уголовного дела о незаконном получении детализаций абонентов специалистом и стажёром офиса оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», сообщили 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемые без согласия абонентов получили детализации об их телефонных переговорах и за вознаграждение передали эти сведения третьему лицу. Сколько клиентов компании пострадали, в сообщении следствия не уточняется. Преступление выявлено оперативным службами регионального Управления МВД России.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.