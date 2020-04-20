Оренбург, 20 апреля, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области вблизи госграницы задержан грузовик, на котором из России пытались вывезти 1,5 тонны нефтепродуктов. На товар наложен арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Самарская таможня Арестованные нефтепродукты

На территорию Казахстана пытались вывезти крупную партию смазывающей добавки для буровых растворов «Himolube». По результатам проведенной таможенной экспертизы товар идентифицирован как тяжелые дистилляты, топлива жидкие.

По Соглашению между Россией и Казахстаном, заключенному в 2010 году, этот нефтепродукт запрещен к вывозу. В отношении отправителя груза возбуждено административное производство.