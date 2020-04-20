Грозный, 20 апреля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом. Облаченный в специальный защитный костюм желтого цвета в сопровождении спикера парламента Магомеда Даудова, который возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, и министра здравоохранения Эльхана Сулейманова, он прошел по палатам, пообщался с медиками.

Vk.com/ramzan Разман Кадыров. 19 апреля 2020

Кадыров лично убедился, что в больнице имеется все необходимое для лечения больных, а врачи обеспечены всеми средствами защиты. Пациенты рассказали, что их хорошо лечат, оказывают моральную поддержку, своевременно проводят все необходимые процедуры.

По словам главврача больницы Анзора Байсаева, состояние большинства больных оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает без осложнений. Из 76 пациентов только двоим понадобилось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, еще четверым — кислородная поддержка.

Глава Чечни выразил благодарность медработникам за их благородный труд, а пациентам пожелал скорейшего выздоровления.

«Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы помочь каждому, кто столкнулся с этой ужасной болезнью. <…> Я глубоко убеждён, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда», — подчеркнул чеченский лидер.

Vk.com/ramzan Разман Кадыров. 19 апреля 2020

Напомним, на 19 апреля в Чечне было выявлено всего 219 больных коронавирусом. За все время выздоровело 19 человек, еще пятерых спасти не удалось.