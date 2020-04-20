Калуга, 20 апреля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Калуге с 20 апреля и до особого распоряжения введён новый режим работы общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут выходить на линию с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00. В период с 10:00 до 16:00 автобусы и троллейбусы работать не будут. Такой же режим будет действовать и в выходные дни, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию городской управы.

Kaluga-gov.ru В Калуге изменили режим работы общественного транспорта

Руководителям компаний-перевозчиков городские власти рекомендовали ввести систему безналичной оплаты проезда, сократить выпуск на маршруты автобусов малой вместимости, заменив их автобусами большой и средней вместимости.

Напомним, ранее в Калуге предполагалось, что по будням автобусы и троллейбусы будут работать лишь в утреннее и вечернее время с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00, а в выходные вообще на маршрут выходить не будут. Однако затем городские власти приняли решение смягчить ограничения.