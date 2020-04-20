Пермь, 20 апреля, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В Пермском крае подготовили о публиковали карту распространения коронавируса в регионе. Карта размещена на портале регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Карта распространения коронавируса в Пермском крае

На 20 апреля на карте отображена статистика по выявленным случаям заражения коронавируса в 31 муниципальном образовании. Все зараженные граждане изолированы и проходят лечение в специализированных больницах или на дому под ежедневным медицинским наблюдением. Круг контактировавших с ними людей определен и также под меднаблюдением, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ежедневно карта будет обновляться. На сегодняшний день в регионе выявлено 198 случаев заражения коронавирусом. Лечение получают 165 пациентов. Выздоровело 30 человек, скончались трое. На домашнем карантине пребывают 1 650 человек.