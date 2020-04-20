Барнаул, 20 апреля, 2020, 08:41 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где уже выявлено 72 случая заболевания COVID-19, проводятся карантинные мероприятия, закрыты торговые центры и храмы. Но магазины «Леруа Мерлен» почему-то продолжают работать. В этом убедился алтайский журналист и ведущий Александр Михельсон. На своей странице Facebook он опубликовал фотографию и прокомментировал её:

Цитата со страницы Александра Михельсона в Facebook Магазин «Леруа Мерлен» в Барнауле

«К вопросу о карантине! Вчера заехал в «Леруа Мерлен». Картина маслом — стоянка забита до отказа, и такое же столпотворение внутри. В каждую кассу очередь человек по 15, и, естественно, никакой дистанцией в 1,5 метра там не пахнет.

С одной стороны, людей можно понять. Использовать время самоизлояции на благие дела, типа ремонта, это правильно! Но с другой, глядя на очередь, где, кстати, как минимум половина народа не в масках, невольно возникает вопрос — зачем все эти танцы с бубнами? Нельзя работать, нельзя гулять… А многолюдный митинг в отделе стройматериалов можно?!»

Напомним, с 31 марта 2020 года Алтайский край, как и многие другие регионы, ушёл на самоизоляцию. Ранее оперштаб Алтайского края заявлял о стопроцентном закрытии торговых центров в связи с карантинными мероприятиями, связанными с мировой эпидемией коронавируса.