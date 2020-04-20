Оренбург, 20 апреля, 2020, 08:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области пограничники пресекли вывоз из России почти одной тонны антисептика. Груз передан Самарской таможне для разбирательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пограничном управлении ФСБ России по Оренбуржью.

Пограничное УФСБ по Оренбургской области Задержанный грузовик с крупной партией антисептика

По данным ведомства, грузовик с крупной партией дезинфицирующих средств задержан на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин». Напомним, ряд товаров медназначения временно запрещено вывозить за границу.