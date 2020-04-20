Барнаул, 20 апреля, 2020, 08:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где уже выявлено 72 случая заболевания COVID-19, наступила по-летнему тёплая погода, что способствовало массовому началу дачных и огородных работ. Как сообщает сегодня, 20 апреля, региональное ГУ МЧС РФ, только за прошедшие выходные в крае зарегистрировано более 300 пожаров. Большинство возгораний — палы сухой травы.

МЧС Травяной пожар

«До 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока. Причинами происшествий являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание всевозможного мусора на приусадебных участках, неосторожное обращение с огнем в природной зоне», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

Он также отметил, что за два дня на нарушителей составлено 162 административных протокола. Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край, как и многие другие регионы России, ушёл на самоизоляцию, но многие садоводы ринулись на дачи. Накануне в ходе профилактического рейда с помощью беспилотной авиационной системы были обнаружены несанкционированные отжиги сухой растительности в Первомайском районе, составлено семь протоколов на безответственных граждан.