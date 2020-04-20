Чита, 20 апреля, 2020, 06:34 — ИА Регнум. В связи с карантинными мероприятиями и ограничением посещения храмов в Пасху на РТК «Забайкалье» организовали трансляцию пасхального богослужения из кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. Как сообщает сегодня, 20 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, её посмотрели 13 тысяч раз.

Правительство Забайкальского края Трансляция пасхального богослужения в Забайкалье

«К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране люди не могут организовывать и посещать масштабные празднования. Но, несмотря на это, такая возможность все-таки есть», — отметила директор Забайкальской государственной кинокомпании Елена Назарова.

Прямой эфир смотрели жители региона, других субъектов страны и даже за рубежом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта 2020 г. Забайкальский край, как и многие российские регионы, перешел на полную самоизоляцию. По состоянию на 19 апреля в регионе выявлено 48 заражённых коронавирусом.