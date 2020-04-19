Чебоксары, 19 апреля, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев поздравил православных христиан со Светлым Христовым Воскресением. Помимо официального поздравления, опубликованного на официальном портале органов власти Чувашии, поздравления с праздником Пасхи он разместил в социальных сетях, сопроводив их фотографиями «результата семейной подготовки» к празднику.

Страница Олега Николаева в Instagram Пасхальные яйца

«Впервые за много лет мы отмечаем его не как обычно, в храме, а дома. Пусть надежда живет в сердцах, с верой и взаимопомощью мы справимся с любыми трудностями. Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, любви и благополучия. Христос воскресе!» — написал руководитель региона в своём Instagram.

Страница Олега Николаева в Facebook Пасхальный стол

В Facebook Олег Николаев написал:

«В этот замечательный праздник желаю хранить в душе веру и смирение. Нацеленность на лучшее и убежденность того, что все преодолимо и достижимо»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне праздника в Чувашии предупредили, что в связи ухудшением эпидемиологической ситуации храмы на Пасху будут работать, но вход организуют по пропускам — в церквях будут находиться только те, кто занят в праздничном богослужении.

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