Калуга, 19 апреля, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Законодательное Собрание Калужской области опубликовало сведения о доходах депутатов и их семей за 2019 год. Согласно помещенным на сайте данным, самый высокий доход за 2019 год показал член комитета по экономической политике регионального парламента, гендиректор ОАО «Восход» — калужского радиолампового завода Николай Шмаков, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru На заседании Законодательного собрания Калужской области

Депутат Шмаков за 2019 год заработал 63 млн 861 тыс. 300 рублей 27 копеек. В собственности у парламентария земельные участки, жилые дома, здание автотехцентра, автозаправка, торгово-офисные помещения, другие строения. Впрочем, доходы Шмакова за прошлый год уменьшились. В 2018 году Николай Шмаков заработал 82,8 млн рублей. Также в лидерах по доходам генеральный директор ОАО «ИК Русс-Инвест» Александр Бычков, который за 2019 год заработал 54,2 млн рублей. Это в два с половиной раза больше, чем 2018 году, тогда его доход составил 21,8 млн рублей. Депутат-предприниматель Михаил Дмитриков с годовым доходом 34,7 млн рублей на третьем месте в рейтинге наиболее состоятельных калужских парламентарии. По доходам и собственности согласно декларации самым небогатым депутатом стал Карп Диденко, который в 2019 году заработал порядка 666 тыс. рублей.

Депутат Законодательного собрания Калужской области, генеральный директор ООО «Гигиена-Сервис» Александр Бушин, который в 2018 году числился среди наиболее обеспеченных парламентариев, в 2019 году сократил свои доходы с 26 до 7,8 млн рублей. У Бушина большие проблемы — он обвиняется правоохранителями в неуплате налогов на крупную сумму. Его ждёт суд и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.