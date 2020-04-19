В Калуге назвали самых богатых и бедных депутатов областного парламента
Калуга, 19 апреля, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Законодательное Собрание Калужской области опубликовало сведения о доходах депутатов и их семей за 2019 год. Согласно помещенным на сайте данным, самый высокий доход за 2019 год показал член комитета по экономической политике регионального парламента, гендиректор ОАО «Восход» — калужского радиолампового завода Николай Шмаков, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Депутат Шмаков за 2019 год заработал 63 млн 861 тыс. 300 рублей 27 копеек. В собственности у парламентария земельные участки, жилые дома, здание автотехцентра, автозаправка, торгово-офисные помещения, другие строения. Впрочем, доходы Шмакова за прошлый год уменьшились. В 2018 году Николай Шмаков заработал 82,8 млн рублей. Также в лидерах по доходам генеральный директор ОАО «ИК Русс-Инвест» Александр Бычков, который за 2019 год заработал 54,2 млн рублей. Это в два с половиной раза больше, чем 2018 году, тогда его доход составил 21,8 млн рублей. Депутат-предприниматель Михаил Дмитриков с годовым доходом 34,7 млн рублей на третьем месте в рейтинге наиболее состоятельных калужских парламентарии. По доходам и собственности согласно декларации самым небогатым депутатом стал Карп Диденко, который в 2019 году заработал порядка 666 тыс. рублей.
Депутат Законодательного собрания Калужской области, генеральный директор ООО «Гигиена-Сервис» Александр Бушин, который в 2018 году числился среди наиболее обеспеченных парламентариев, в 2019 году сократил свои доходы с 26 до 7,8 млн рублей. У Бушина большие проблемы — он обвиняется правоохранителями в неуплате налогов на крупную сумму. Его ждёт суд и грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.