Пхеньян, 19 апреля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он получил от главы Северной Кореи Ким Чен Ына письмо, не соответствует действительности, сообщает 19 апреля ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Комментируя слова Трампа о «хорошем письме» от Кима, северокорейский МИД заявил, что глава КНДР «не посылал никаких писем президенту США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 17 апреля заявил, что получил от Кима«хорошее письмо». При этом он положительно оценил свои отношения с северокорейским лидером.