Ташкент, 19 апреля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Крепости духа, душевных и телесных сил и благополучия пожелал митрополит Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви Викентий в Христово Воскресенье, сообщает 19 апреля издание «Новости Узбекистана».

Pravoslavie.uz Митрополит Викентий

В связи с карантином служения в храмах и монастырях Ташкента прошли без прихожан. Возле церквей дежурят сотрудники ОВД, людей в храмы не пропускают. Митрополит Викентий призвал православных христиан в к молитвам в стенах дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла при закрытых дверях — в храме находились только представители церквей и операторы.