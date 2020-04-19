Минск, 19 апреля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Предстоящие президентские выборы в Белоруссии пройдут абсолютно честно и порядочно, заявил 19 апреля президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно», — сказал он во время посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма.

Он добавил, что белорусские власти честно и порядочно будут говорить гражданам о том, как «развивается страна и как будет развиваться».

Как сообщало ИА REGNUM, президентская кампания в Белоруссии фактически стартовала в 2018 году. До сих пор Центризбирком Белоруссии не огласил дату основного дня голосования.

Александр Лукашенконе подписывал указ об объявлении президентских выборов. Однако в экспертном сообществе доминирует мнение, что очередную «элегантную победу» он приурочит к своему Дню рождения, приходящемуся на конец августа.