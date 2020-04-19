Кострома, 19 апреля, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Количество инфицированных новым коронавирусом в Костромской области достигло 66 человек. Об этом 19 апреля сообщили в оперативном штабе региона. В субботу, 18 апреля в области официально подтвердили 6 случаев заражения SARS-CoV2, 19 апреля стало известно о еще 13 случаях.

География распространения нового коронавируса по территории региона расширяется. Среди инфицированных есть жители Судиславского, Шарьинского, Буйского, Нерехтского районов и Костромы.

«Причиной увеличения количества заболевших все чаще становится миграция граждан внутри региона и за его пределами в период режима обязательной самоизоляции. Из 13 выявленных случаев половина — это результат нарушения самоизоляции, посещение знакомых и родственников, поездки за пределы района и области», — говорится в официальном сообщении штаба.

По состоянию на 19 апреля, в Костромской области наличие вируса подтверждено у 66 человек. Семь заболевших COVID-19 излечились, два — скончались. Всего на коронавирус в регионе обследовали более 4 тысяч граждан.