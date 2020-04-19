Москва, 19 апреля, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым». Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Что касается России, конечно же, мы получим серьезные негативные цифры по второму кварталу. Но здесь важна своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», — заявил Орешкин.

Он также указал на необходимость минимизировать последствия, сохранить коллективы, «чтобы на фазе выхода и восстановления экономической активности мы смогли это сделать максимально быстро, с наименьшими потерями».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты во всем мире ожидают серьезных негативных последствий от экономического кризиса на фоне коронавируса. Финансовые и экономические последствия пандемии приведут к заметному нарастанию дефицитов бюджета и коэффициентов задолженности государств. Спад производства ещё более усугубит падение доходов бюджета, отмечается в докладе МВФ.

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