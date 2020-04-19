Барнаул, 19 апреля, 2020, 14:05 — ИА Регнум. На почти безлюдных улицах Барнаула сейчас активно трудятся коммунальщики: до 1 мая они надеются привести в порядок все памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. Как сообщает сегодня сегодня, 19 апреля, пресс-центр барнаульской мэрии со ссылкой на слова председателя комитета по культуре администрации Барнаула Валерия Паршкова, в условиях карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемии коронавируса, работы проводят с соблюдением всех требований санитарных норм.

Пресс-центр мэрии Барнаула Мемориал Славы в Барнауле

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул. Мемориал Славы

Власти Барнаула также напомнили, что на территории столицы Алтайского края находятся 99 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. В это число входят не только памятники, памятные доски и бюсты, но и здания, в которых в годы войны размещались госпитали, штабы, где формировались воинские бригады и дивизии Алтайского края и Барнаула. На их реставрацию и ремонт в 2020-м году предусмотрено порядка 1,2 млн. рублей.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли. На «президентские» 75 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы претендуют 5357 алтайских ветеранов Великой Отечественной войны.