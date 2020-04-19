Барнаул, 19 апреля, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Жители Алтайского края, где выявлено уже более 70 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2, пытаются шутить через объявления на сайтах. К примеру, барнаулец по имени Глеб разместил фотографию клеща в банке, известив, что готов продать насекомое, которое, по его словам, голодает и находится на самоизоляции.

Цитата со страницы avito.ru Клещ на самоизоляции

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей, который в 2020 году наступил на Алтае 24 марта, в поликлиники края с жалобами на укусы клещей обратилось 280 человек, из них 126 детей в возрасте до 14 лет.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 66 человек, пострадавших от присасывания клещей.