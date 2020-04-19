Калуга, 19 апреля, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В калужском Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 18 на 19 апреля митрополит Калужский и Боровский Климент возглавил Пасхальную заутреню и Божественную литургию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Gtrk-kaluga.ru Пасхальное богослужение в калужском Свято-Троицком кафедральном соборе

Вокруг собора был совершен крестный ход. Традиционно на богослужение из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был принесен благодатный огонь. Великую христианскую святыню встретил владыка Климент, который принял лампаду с огнем в руки и благословил верующих со словами «Христос воскресе!». Было оглашено Пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По окончании богослужения митрополит Калужский и Боровский Климент поздравил молящихся с великим, мироспасительным и радостным праздником Пасхи Христовой.