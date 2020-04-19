Абдулино, Оренбургская область, 19 апреля, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Оренбуржье перекрыты все въезды в город Абдулино. Причиной стала ситуация с коронавирусом, говорится в сообщении администрации Абдулинского городского округа на странице в соцсети ВКонтакте.

Скриншот vk.com / Абдулинский городской округ На въезде в Абдулино

Строгие ограничительные меры ввели 18 апреля. На утро 19-го имелось пять подтверждённых случаев заражения.

«Просим всех оставаться дома и с пониманием отнестись к принимаемым решениям», — говорится в сообщении. Более подробную информацию обещают довести до населения позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава минздрава Оренбуржья Татьяна Савинова назвала ситуацию в Абдулино самой тревожащей. Также она анонсировала решения на опережение, которые планировалось принять на заседании областного оперативного штаба.