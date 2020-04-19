Калуга, 19 апреля, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области скончалось ещё два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Иллюстрация ИА REGNUM

Ранее в Калужской областной инфекционной больнице от коронавируса скончались 75-летний калужанин и житель Подмосковья, который приехал в регион, уже имея тяжелые симптомы заболевания.

Напомним, по официальным данным федерального штаба в регионе уже зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего подтверждено 228 случаев коронавируса.