Москва, 19 апреля, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил отечественную компанию «АвтоВАЗ» с полувековым юбилеем запуска производства машин Lada ВАЗ-2101 «Жигули» более известных под названием «копейка». Телеграмма с поздравлением опубликована 19 апреля на сайте Кремля.

Berthold Werner Автомобиль ВАЗ-2101

«Поздравляю вас с большим, праздничным событием — 50 лет назад, 19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль легендарной марки «ВАЗ-2101», который сразу покорил сердца автолюбителей — как в нашей стране, так и за её пределами», — говорится в сообщении, адресованного коллективу компании.

Путин также отметил работу коллектива АвтоВАЗа, который, по его мнению, сегодня сохраняет многолетние традиции и при этом занимается выпуском продукции, отвечающей всем современным требованиям в области автопроизводства.

Напомним, машины АвтоВАЗа марки Lada являются самыми популярными машинами на первичном и вторичном авторынках России.

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