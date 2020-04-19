Калуга, 19 апреля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области 19 апреля подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице

По официальным данным областного оперштаба на 10:00, в регионе зафиксирован 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 215 человек находится на лечении, девять человек выздоровели, четыре человека умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией — в Калуге (60), в Обнинске (36) в Боровском районе (33), в Людиновсксом районе (16) и в Малоярославецком (15).

Впервые коронавирусная инфекция зарегистрирована в Ферзиковском и Юхновском районах.