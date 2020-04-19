Барнаул, 19 апреля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. В честь праздника Светлой Пасхи, соблюдая все карантинные меры предосторожности, Барнаульский зоопарк дистанционно открыл памятник Курочке Рябе. Судя по фотографии, размещенной на официальной странице зоопарка в Instagram, сама птица получилась чёрной, она сидит в корзинке с золотыми яйцами, а на каменном постаменте сделана табличка с надписью: «Курочка Ряба — символ доброты, веры в чудо и таинства жизни».

Zoo22.ru Памятник Курочке Рябе

«Мы решили, что никакой вирус не сможет помешать долгожданному знакомству с добрейшим памятником Курочке Рябе! Пусть этот чудесный момент подарит вам добро и радость! Но без Вас нам было немного грустно. Мы любим вас, друзья!» — написали сотрудники зоопарка.

Как же сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край ушёл в режим самоизоляции. По состоянию на 19 апреля, в регионе насчитывается 72 человека с официально подтверждённым SARS-CoV-2.