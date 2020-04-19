Югра, 19 апреля, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры социальный патруль разыскивает бездомных, чтобы поместить на карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пресс-служба администрации Сургутского района Типичный бездомный Сургутского района

Патруль Сургутского районного центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства работает в усиленном режиме с конца марта. Сотрудники центра совместно с полицейскими и волонтёрами ежедневно выезжают на поиски лиц без определённого места жительства.

Пресс-служба администрации Сургутского района Социальный патруль в действии

Чтобы бездомные граждане не заразились коронавирусом и не передавали инфекцию, рейды социальными патрульными проводятся ежедневно до конца карантина. Далее они будут работать в прежнем режиме — два раза в неделю.

С начала 2020 года услугами Сургутского районного центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства воспользовались 488 человек, из них 179 — бывшие заключенные.