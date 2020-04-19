Барнаул, 19 апреля, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Несмотря на введённые в Алтайском крае карантинные мероприятия из-за мировой эпидемии коронавируса, многие садоводы ринулись на дачи. В месте с тёплой, по-летнему погодой, закипела и жизнь в частном секторе. Люди жгут траву, не соблюдая правила противопожарной безопасности.

МЧС Несанкционированные отжиги сухой растительности в Первомайском районе

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, накануне, в ходе профилактического рейда с помощью беспилотной авиационной системы, были обнаружены несанкционированные отжиги сухой растительности в Первомайском районе, составлено семь протоколов на безответственных граждан, по трём из них нарушителям грозит штраф.

«Безответственность некоторых наших сограждан, сжигающих мусор, прошлогоднюю траву, может привести к очень серьёзным последствиям!», — отмечают специалисты МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ, на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.