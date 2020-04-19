В Красноярском крае скончались два пациента с коронавирусом
Красноярск, 19 апреля, 2020, 07:55 — ИА Регнум. За последние сутки скончались два пациента, находившиеся в реанимационных отделениях больниц города Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM 19 апреля в региональном минздраве, пациенты находились на лечении по поводу тяжёлых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции.
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Тест на коронавирус. Красноярск
Умершие входили в группу риска. Это пожилые люди с хроническими заболеваниями.
Как подчеркнули в минздраве, окончательный диагноз установят по результатам патологоанатомического исследования.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 апреля в Красноярском крае всего было подтверждено 276 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 человек уже выздоровели.