Одесса, Украина, 19 апреля, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Митрополит Агафангел — архиепископ Одесский и Таврический — заявил, что никакого смысла тем, кто не постился — приносить в церковь для благословения пасхальные куличи и другие продукты. На своей странице Facebook он рассказал об истинном смысле освящения скоромной пищи в Пасху.

Сметана Шапваова ИА REGNUM Пасхальный кулич

«Сейчас в средствах информации активно обсуждается «освящение пасок», и это действо, по благословению гражданских и неких церковных властей, массово уже совершается заранее, прямо в пекарнях и хлебозаводах, и даже предлагаются услуги по доставке их на дом. В связи с этим хотелось бы напомнить, что Святая Церковь на Пасху вовсе не «освящает» сырные паски и сдобные куличи сами по себе, как это понимается большинством людей, а только лишь благословляет тех, кто постился на вкушение скоромной пищи. И всё!

Именно в этом единственный смысл того, что после Пасхальной Божественной Литургии (когда заканчивается пост) постившиеся благочестивые люди приносят к священнику скоромную пищу (яйца, творог — «млеко огустевшее», мясо и т. д.) и священник, помолившись, кропит их святой водой, таким образом благословляя для употребления в пищу. Это — единственная причина, ради которой следует приносить в храм упомянутые продукты.

Кстати, абсолютно нет никакого смысла «освящать» любого сорта алкоголь, мёд, коливо и иные продукты не животного происхождения, поскольку они разрешены к употреблению как в посту, так и в непостные дни, и по этой причине в специальном благословении по случаю Пасхи не нуждаются. Полный абсурд освящать куличи на хлебозаводах — их потом всё равно следует приносить к священнику для своего, личного, благословения, поскольку в православии подобное благословение подаётся исключительно только индивидуально — тем, кто его испрашивает. Не испрашивающим благословения завершить пост нет никакого благословения (в этом, кстати, отличие православного благословения от признания раввинами кошерными продуктов на месте их приготовления).

Ещё более абсурдно не соблюдавшим пост освящать самостоятельно скоромную пищу, как это сейчас повсеместно рекомендуется людьми несведущими и нецерковными. Как и нет никакого смысла тем, кто не постился — приносить в церковь для благословения продукты. Сейчас массовое освящение продуктов на Пасху является, к сожалению, очевидным пережитком язычества и к христианству не имеет никакого отношения (за исключением, как я указал, того, что постившиеся христиане приходят получить благословение на вкушение скоромной пищи).

Конечно, соблюдавшие пост христиане, находящиеся в удалении от храма, могут (и должны) перед первой трапезой в день Пасхи, самостоятельно троекратно окропить святой водой скоромные продукты с произнесением молитвы: «Благословляется и освящается пища сия кроплением воды сия священные, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

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