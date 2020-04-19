Одесса, Украина, 19 апреля, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Митрополит Агафангел— архиепископ Одесский и Таврический — обнародовал своё Пасхальное послание. В нём, в частности, сказано:

Eparhiya.od.ua Митрополит Агафангел

«Христос Воскресе! Дорогие братья и сёстры! Наверное, это самая необычная Пасха за последние десятилетия. Пасха Христова — наша радость о Воскресшем Господе, в то же время была испытанием веры в советские богоборческие времена, она стала испытанием веры и в наши дни.

Диавол уже торжествует повсеместно, легко манипулирует сознанием людей и диктует им их поведение. Сейчас он держит в страхе весь мир, убеждая, что спасти нас от смерти на данном этапе может только наука и крайние меры предосторожности.

Но он, как всегда, лжёт и манипулирует, поскольку от биологической смерти спасения не существует.

Диавол когда-то думал, что он и Христа победил — оклеветал, унизил в глазах людей, рассеял учеников, а Его Самого с позором распял на Кресте. Тогда ему казалось, сделано достаточно, чтобы память об Иисусе из Назарета навсегда стёрлась с лица земли.

Так бы и было, если бы Христос не Воскрес.

Воскресение Христово — именно в нём победа над силами тьмы. Потому в наши дни с такой невероятной злобой диавол ополчился на празднование Пасхи, поскольку сам трепещет и более всех боится этого Воскресения, которое приближает его вечное заключение в аду. Воскресение Христово — главное, что попирает и разрушает силу диавола на земле.

Пройдёт этот изменчивый мир, как проходит год, как проходит день, и его сменит вечное Небесное Царство, войти в которое можно только Воскресением Христовым».

ИА REGNUM ведёт пасхальную трансляцию из регионов России.