Москва, 19 апреля, 2020, 04:43 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров за последние сутки сократилась на 15 тысяч га и составила 24,7 тысячи га, сообщает 19 апреля пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным ведомства, на начало суток в России полыхало 45 лесных пожаров общей площадью 24 774 га. Основная часть охваченных огнем лесных массивов находится на территории Забайкальского края.

В борьбе с распространением пожара принимают участие 533 единицы техники и 2655 человек, в том числе в Забайкалье работают парашютисты-десантники.

Напомним, днем ранее в России было зафиксировано 39,5 тысяч га лесных пожаров.