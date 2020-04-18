Москва, 19 апреля, 2020, 01:49 — ИА Регнум. Поздравление верующих с наступающим Христовым Воскресением сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 апреля в телевизионном обращении перед праздничным богослужением в храме Христа Спасителя.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Он рассказал, что на Пасху будет молиться за избавление мира от болезней и смертей, пожелал всем «Божией помощи», а также укрепления в вере. Кроме того, патриарх призвал верующих молиться «за здравие душевное и телесное» для всех людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля с праздником Пасхи православных христиан поздравил президент России Владимир Путин.