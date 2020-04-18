Севастополь, 19 апреля, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Флагманский корабль Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» отправится в Средиземное море и войдёт в состав постоянной средиземноморской группировки ВМФ России, сообщает 18 апреля ТАСС со ссылкой на неназванные источники в российском ВПК.

Luis Díaz-Bedia Astor Ракетный крейсер «Москва»

По утверждению агентства, крейсер отправится к берегам Сирии в конце лета 2020 года, после полного завершения ремонта, в который сейчас отправляется корабль.

Напомним, 20 апреля ракетный крейсер «Москва» встанет в док предприятия «Ремкор».

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз ракетный крейсер «Москва» ходил к сирийскому побережью в сентябре 2015 года, и находился там до января 2016 года, обеспечивая противовоздушную оборону базы «Хмеймим» с морского направления.