Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 23:23 — ИА Регнум. Подъезды к Спасо-Преображенскому собору в центре Петербурга в Пасхальную ночь перекрыты сотрудниками полиции и дорожной техникой, передает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM. В то же время православные верующие всё-таки могут попасть внутрь храма, где крестили Владимира Путина, с бокового входа.

Дарья Драй ИА REGNUM Техника у Спасо-Преображенского собора

По данным на 23:00 мск субботы, со стороны Литейного проспекта подъезды к Спасо-Преображенскому собору блокированы машинами ДПС и автомобилями дорожных служб. Проезд и парковка здесь невозможны.

Однако дальше со стороны улицы Рылеева ворота на территорию собора открыты, и прихожане проходят в храм по одному и семьями, соблюдая безопасную дистанцию.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход на территорию собора с боковой стороны

Напомним, постановлением правительства Санкт-Петербурга в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции богослужения в православных, католических и лютеранских храмах Северной столицы должны проводиться без участия прихожан.

В Спасо-Преображенском соборе Владимира Путина крестили во младенчестве. Здесь же отпевали его родителей. Президент встречал здесь Рождественскую ночь в 2012, 2019 и в этом, 2020 году.

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Спасо-Преображенский собор до революции был главным воинским храмом Российской империи.