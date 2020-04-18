Саратов, 18 апреля, 2020, 23:13 — ИА Регнум. В церкви в честь иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали» в Саратове запустили верующих внутрь здания перед началом пасхальной службы. Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Георгий Балаков Церковь «Утоли Моя Печали», Саратов

Изначально представители храма говорили, что запускать внутрь прихожан не станут. Вместо этого планировалось поставить звукоусиливающие колонки у входа в церковь, чтобы верующие могли слышать службу. Однако затем планы, по всей видимости, изменились и около 22:30 по местному времени верующих стали пускать внутрь.

У входа в здание дежурил наряд полиции. Стражи порядка на вопрос корреспондента ИА REGNUM пояснили, что в городе действует рекомендация не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса, о чем они выборочно уведомляли прихожан. Однако их проходу на службу полиция не препятствовала, стараясь не вмешиваться.

Отметим, что прихожан внутри церкви было не много. В 23:00 по местному времени таковых собралось около двух с половиной десятков. Причем некоторые, придя в храм, ставили свечку и уходили. Примечательно, что среди прихожан в этот раз практически не было пожилых людей — преимущественно верующие среднего возраста и молодежь.

Посетить один из самых популярных саратовских храмов пришли не только простые жители города, но и высокопоставленные представители местной власти. Так, среди прихожан корреспондент ИА REGNUM заместил бывшего председателя Саратовской областной думы, действующего депутата законодательного собрания региона Владимира Капкаева.

Отметим, что по словам прихожан другие саратовские храмы также запустили верующих внутрь на пасхальную службу.