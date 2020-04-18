Петрозаводск, 18 апреля, 2020, 22:01 — ИА Регнум. В Карелии за субботу, 18 апреля, выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество лиц, у которых подтверждено заражение, достигло 27 человек. Об этом сообщил на своей страниц в соцсети глава республики Артур Парфенчиков.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

Три новых случая выявлены в Петрозаводске, остальные — в районах Карелии, «и этот факт особенно тревожит», заметил глава региона. Некоторые случаи носят явно «завозной» характер — носители вируса прибыли из эпидемически более опасных регионов.

«В Питкярантском районе выявлен семейный очаг. Здесь дочь с зятем приехали к родителям из Москвы, в итоге заболели все четверо. Еще один случай сегодня выявлен у 52-летней женщины в Сегеже», — рассказал Парфенчиков.

Он вновь подчеркнул, что «только самоизоляция поможет нам прервать цепочку распространения вируса».

Глава республики призвал жителей сообщать о случаях нарушения самоизоляции, в том числе со стороны приезжих, главам поселения.

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В то же время Парфенчиков отверг призывы «закрыть» Карелию.

«Глава региона не полномочен останавливать движение поездов и прекращать движение по федеральным автомобильным трассам, равно как и запрещать детям приезжать к своим родителям», — отметил он.

Как уже сообщалось, с 22 апреля въезд в Карелию по автотрассам будет контролироваться, всех въезжающих зафиксируют и обяжут соблюдать режим самоизоляции.