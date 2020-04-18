Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Самый богатый депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по итогам 2018 года — представитель фракции КПРФ Александр Рассудов — в прошлом году продолжил беднеть. Если падение его доходов в 2018 году, по сравнению с предыдущим периодом, составило 330 млн рублей, то к концу 2019 года он потерял еще почти 400 млн рублей.

Assembly.spb.ru Александр Рассудов

В итоге, согласно декларации, Александр Рассудов за 2019 год заработал всего 121 млн рублей, что почти в десять раз меньше средств, которые он получал на посту председателя совета директоров стройхолдинга «Лидер Групп» до того, как занял депутатское кресло.

Тем не менее показатели остальных коллег по депутатскому корпусу не могут сравниться с подобными суммами, так что Рассудову удалось сохранить звание самого состоятельного парламентария Петербурга. В собственности у него теперь пять земельных участков, а не шесть, как было ранее, теперь они занимают 7,4 га вместо 9,3 га.

Александру Рассудову также принадлежат доли в трех квартирах, пять нежилых помещений вместо четырех и одно парковочное место. Произошли изменения в автопарке коммуниста: там остался Land Rover, но пропал Мерседес GL350.

Зато жена Александра Рассудова сумела резко нарастить доход — с 18,4 млн почти до 70 млн рублей за год. У нее есть еще две собственные квартиры, а также апартаменты и место на парковке в Испании.