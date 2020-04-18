Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров сумел увеличить свой годовой доход, судя по опубликованной декларации.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Из документа следует, что в 2019 году Макаров заработал 4,1 млн рублей, в прошлой же декларации он обозначил доход в примерно 4 млн рублей за 2018 год.

Как и прежде, у главного петербургского единоросса фактически нет ни одного квадратного метра в собственности: он, видимо, живет в квартире супруги площадью всего в 50 кв. метров, которая находится у Макарова в пользовании. Из значимого имущества у спикера петербургского парламента есть только автомобиль «Волга» ГАЗ-2411.

Супруга единоросса за год заработала чуть больше, чем в 2018 году, — 177 тыс. рублей. Зато у нее есть половина участка земли площадью 802 кв. м, а также доли в квартире и садовом доме, не считая той небольшой квартиры, которой пользуется и председатель Заксобрания.