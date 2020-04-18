Обнинск, Калужская область, 18 апреля, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Годовалый ребёнок выпал из восьмого этажа здания общежития в Обнинске Калужской области 18 апреля. Мальчик скончался на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, в семье, помимо погибшего малыша, ещё двое малолетних детей. Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка, условия жизни и воспитания детей, роль органов опеки в судьбе семьи. Опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).