Архангельск, 18 апреля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Архангельской области из-за резкого роста выявленных случаев заражения коронавирусом ужесточат режим самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

ИА REGNUM 18.04.2020, Архангельск

«Это непростое решение мы вынуждены принять исходя из стремительного негативного развития ситуации. Подчеркну еще раз: здоровье и безопасность граждан — безусловный приоритет в работе органов власти», — подчеркнул врио губернатора Александр Цыбульский.

Среди планируемых мер — усиление контроля за нахождением жителей на улицах, ограничение пребывания людей в местах общего пользования — на детских площадках, в скверах, на придомовых территориях.

Необходимость усиления мер вызвана и тем, что индекс активности жителей региона на улицах остается высоким. Так, для примера, на 13 часов 18 апреля он составил в Архангельске — 3,5, в Северодвинске — 3,7, в Котлас — 2,9.

«Это означает, что очень много людей вышли на улицы без уважительной на то причины. В связи с этим муниципалитетам поручено привлечь к работе с населением административные комиссии, подключится к этой деятельности и полиция», — сообщили в штабе.

Кроме того, рассматривается возможность радикального сокращения плановой медицинской помощи; мобилизации дополнительных медицинских бригад с привлечением студентов 5 курса СГМУ и ординатуры, ужесточения режима работы предприятий.

В ближайшие дни будет также выработано решение в отношении введения 14-дневного режима самоизоляции для северян, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщал ИА REGNUM, в Архангельской области за сутки выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом у пациентов и медработников местной психбольницы. Результаты тестов находятся на подтверждении.