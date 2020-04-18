Архангельск, 18 апреля, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Число зараженных новым коронавирусом в Архангельской области одномоментно пополнилось пятью десятками человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Зараженные выявлены в ходе тестирования контактного круга сотрудницы местной психиатрической больницы, у которой ранее была обнаружена опасная инфекция.

Отмечается, что в контактный круг с заболевшей попало большое число людей, в том числе пациенты и сотрудники учреждения.

«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка ста тестов в работе. Мы понимаем, что скорее всего уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

В настоящее время в учреждении ведется эпидемиологическое расследование, в больнице объявлен карантинный режим.

Как сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, отдельно стоящее здание отделения больницы, в котором зафиксирован очаг инфицирования, перепрофилируется: один из этажей — под инфекционное отделение для заболевших, второй — под обсерватор, для тех, кто попал в круг контактов. Кроме того, уже определен первый круг контактов с заболевшей вне учреждения, эти люди определены на домашнюю самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 17 апреля, в регионе было зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом.